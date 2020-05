Le rapport de la Convention citoyenne pour le climat aura lieu en juin

La Convention citoyenne pour le climat est une initiative du gouvernement français inspirée d'une proposition du collectif "Gilets citoyens" et du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Cette convention réunit 150 citoyens de la France entière tirés au sort et qui sont représentatifs de la population française. Ils ont pour objectif de lutter contre le changement climatique en cherchant des solutions pour baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Emmanuel Macron dans l'allocution du 25 avril 2020 souligne une "conscience citoyenne" par rapport à "l'état d'urgence climatique". Les membres de la Convention citoyenne pour le climat sont entourés d'experts qui leur présentent de grandes thématiques comme le logement, la consommation, la production et qui leur expliquent des aspects juridiques comme le fonctionnement de la Constitution. Les citoyens discutent de ces thèmes par îlots et débattent sur des propositions à adopter. Ils pourront également décider de mettre en place des "mesures incitatives ou contraignantes" et des propositions de financement de ces mesures selon l'allocution du président Emmanuel Macron.

Depuis le début du mois d'octobre 2019, sept sessions de trois jours chacunes étaient planifiées. Elles ont eu lieu au Conseil économique, social et environnemental à Paris. La dernière session qui devait initialement se tenir au début du mois d'avril se déroulera du 19 au 21 juin prochains du fait de la situation sanitaire actuelle. Cette session doit clore huit mois de recherches, puisque les membres de la Convention remettront à cette occasion la Convention citoyenne pour le climat au gouvernement.

Mi-avril, les 150 citoyens ont rédigé 50 propositions notamment sur des "secteurs d'avenir respectueux du climat" et sur une "relocalisation des activités sur des secteurs stratégiques" selon l'AFP. Ces mesures seront soumises au vote du Parlement, au référendum ou à une application réglementaire directe, d'après le site de la Convention citoyenne pour le climat.

