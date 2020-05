Proparco investit 20 millions de dollars pour les PME en Afrique du Nord

A travers une prise de participation de 20 millions de dollars dans le fonds d'investissement SPE AIF I, Proparco accompagne les PME « connaissant des périodes de forte croissance ou de transition », dans les secteurs de l’industrie, de la santé et de l’éducation en Égypte, au Maroc et en Tunisie.

Sur son site Internet, la filiale de l’AFD dédiée au secteur privée explique que « SPE AIF I est un fonds de capital investissement géré par la société SPE Capital, partenaire privilégié de Proparco depuis des années, qui se concentre sur l’Afrique du Nord et plus particulièrement sur l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. Alors que certaines sociétés, notamment familiales, rencontrent des problématiques de transmission ou de transformation sans trouver de partenaires financiers sur lesquels s’appuyer, ce fonds soutient les PME en forte croissance ou en transition. »

Proparco poursuit : « ce projet devrait présenter des impacts positifs sur le travail décent et l’économie des pays, répondant à l’Objectif de Développement Durable 8. Il soutiendra une dizaine de sociétés via des prises de participations donnant le contrôle ou une influence forte, dans les secteurs de l’industrie, de la santé et de l’éducation et devrait contribuer à soutenir plus de 3000 emplois indirects, dont 700 emplois féminins. Il contribuera également au renforcement des capacités, à travers la formation d'un total de 600 employés grâce aux dépenses en formation par les entreprises investies. Proparco jouera également un rôle de conseil, sur les aspects environnementaux et sociaux. »

[MOGED]

(Photo Pawel Ryszawa / CC BY-SA)