Les conséquences du réchauffement climatique en Afrique

L’accélération du réchauffement climatique de notre planète ainsi que la croissance démographique à l’échelle mondiale soulèvent des défis de plus en plus complexes. Présentement, le nombre de personnes vivant dans des endroits à températures très élevées (29 degrés Celsius annuellement ou plus) est légèrement inférieur à 25 millions. Ces personnes se retrouvent majoritairement dans la région du Sahara sur le continent Africain. Si le rythme de la croissance populationnelle et celle du réchauffement se maintiennent, les prédictions scientifiques sont alarmantes. En effet, d’ici 2070, alors que la population totale atteindra 10 milliards de personnes, 3,5 milliards vivront dans des pays dont la température aura augmenté de manière significative ; tels que l’Inde, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et d’autres pays d’Afrique.

Le continent Africain est particulièrement vulnérable aux changements climatiques. Certains pays tels que le Botswana, la Zambie et la Namibie verront leurs températures augmenter d’environ 5 degrés Celsius dans les prochaines décennies. Mise à part la chaleur extrême, le continent est aussi victime de grandes périodes de sècheresses. Par exemple, entre 1960 et 1984, une réduction importante des précipitations a eu lieu dans le Sahel.

En conclusion, ces prédictions scientifiques engendreront assurément une mobilité vers des pays à températures plus clémentes. Cet état de fait illustre l’urgence pour les pays à températures moins élevées de penser à une gestion plus sensible de leurs territoires et aux besoins humains afin d’être en mesure de mieux répondre à ces défis au cours des prochaines décennies.

