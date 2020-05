Sur Bordeaux, Ïkos propose un village du réemploi

Depuis 2017, cinq associations et entreprises sociales bordelaises, pionnières et reconnues dans le réemploi font grandir le projet ïkos.

Le Relais Gironde (bornes et friperies solidaires), l’Atelier D’éco solidaire (rénovation et nouvelle vie des meubles et objets), le Livre Vert (tri et nouvelle vie des livres), R3 (réseau du réemploi) et les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine (réutilisation des matériaux de construction) traitent déjà près de 6 000 tonnes d’objets par an.

Ïkos serait un village du réemploi, de la réparation et du recyclage et un lieu de référence ouvert à tous, dans un bassin de population d’environ un million d’habitants.

« 17 000 m2 de locaux et près de 200 emplois locaux permettront de remettre les objets, meubles, livres, vêtements, électroménagers à leur juste place », expliquent les acteurs. « Sur un même lieu, chacun pourra déposer ses objets appelés à être triés, rénovés et remis en circulation, en acheter ou en récupérer, apprendre, lors de visites et d’ateliers créatifs à réparer, à rénover et consommer autrement, participer à des événements et rencontrer d’autres personnes aspirant à “consommer” autrement ».

Les acteurs souhaitent ainsi doubler leur capacité de traitement afin de réduire d’autant en amont la production de nouveaux biens et en aval la quantité de déchets.

« À ce jour, malgré l’étude de plusieurs emplacements, il ne manque à ïkos que son lieu d’installation qui dépend des décisions et de la volonté des élus locaux », précisent-ils. « Accompagné de ses soutiens et partenaires – des services de collectivités (Bordeaux Métropole, région Nouvelle Aquitaine), l’Ademe, des experts (Apesa, cap3C) , ïkos cherche donc activement un lieu et un territoire prêts à accueillir ce qui, à cette échelle, serait une première en France et en Europe. »

Pour ce faire, les initiateurs ont lancé un appel à soutien sur un site internet dédié, sur lequel il suffit d’entrer son nom, prénom et email pour signifier son approbation au projet.

(illustration Agence A/NM/A)

[MOGED]