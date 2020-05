Une " alliance pour une relance verte ", initiée par l'eurodéputé Pascal Canfin

A savoir, Pascal Canfin est le député européen et président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Comme l’a déclaré Pascal Canfin : « Concernant la crise du COVID-19, il y aura un avant et un après. Nous choisissons d’accélérer la transition écologique lorsque le moment sera venu de réinvestir dans l’économie. Le COVID-19 n’a pas fait disparaître la crise climatique. Les dépenses d’argent public que les États et l’Europe effectueront pour réinvestir dans l’économie doivent cadrer avec le Green Deal ».

