Formation à distance ouverte : L1 Géosciences et Environnement, Côte d'Ivoire

Une publication de l’Agence Universitaire de la Francophonie, en date du 15 mai 2020, relate la mise à disposition pour les nouveaux bacheliers ivoiriens de la formation à distance Géosciences et Environnement pour la rentrée universitaire 2020-2021. Il s’agit de la formation L1 proposée par l’Université Jean Lorougnon Guédé (Daola, Côte d’Ivoire).

Comme l’évoque la publication, cette formation prépare aux spécialités Génie de l’eau et de l’Environnement (GEE), Sciences de la Terre (ST), Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) et Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE).

A savoir, la formation à distance concernant la L2 est en phase de préparation.

« En réponse au défi de la massification, le gouvernement ivoirien a souhaité développer le numérique éducatif dans l’enseignement supérieur dans son pays. L’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) a ainsi été créée en 2015. L’AUF apporte son expertise et son appui au développement de cette université. L’AUF et le Ministère ivoirien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont signé, le 31 mai 2017, une convention de partenariat « Appui au développement de l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire » dans le cadre du 2ème contrat de désendettement et de développement Éducation/Formation (C2D2). », AUF.

Pour consulter la publication et en savoir plus

Source de l’information : publication de l’AUF ; Illustration : Pixabay