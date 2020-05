Webinaire disponible en ligne : lutter contre les infox et la désinformation

Une actualité publiée sur le site de l’OIF, relate la mise à disposition des internautes d’un webinaire concernant la lutte contre les infox. En effet comme l’évoque la publication, durant la crise sanitaire énormément d’informations circulaient sur le Web. Parmi ces informations figuraient de la désinformation, à savoir des informations peu utiles, de mauvaises qualités ou des informations déformées.

Webinaire : lutter contre les infox



Le but de ce Webinaire était de pouvoir distinguer la bonne information, utile et de qualité parmi l’autoroute d’informations. Ce webinaire a été proposé le 30 avril 2020 en direct sur la chaîne youtube de l’OIF. Cependant, il a été préalablement enregistré pour être visionné dès maintenant. Lors de ce webinaire est présenté des outils techniques pour la détection et la vérification des infox ainsi que des cas pratiques et concrets. L’initiative a été développée dans le cadre de garantir un droit à l’information.

Source de l’information : publication de l’OIF : Illustration : Pixabay