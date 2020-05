Report des candidatures : Prix Zayed Sustainability 2021

Le prix est organisé dans le but de permettre aux inventeurs et aux innovateurs d'Afrique de présenter des solutions innovantes pour répondre aux enjeux du développement durable. Les projets proposés doivent reposer sur l'une des thématiques répertoriées : la santé, l'alimentation, l'énergie, l'eau et les écoles secondaires. Chaque catégorie est dotée d'un montant de $600,000 pour les lauréats.

Ressources complémentaires