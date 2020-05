Voici le plan allemand de 45 milliards de dollars sur 18 ans pour s'éloigner du charbon

L'Allemagne est le plus grand producteur mondial de lignite - la forme de charbon la plus sale - et certains États ont investi massivement dans un avenir alimenté au charbon. Mais un accord récent devrait faire du pays une zone sans charbon d'ici 2038, ouvrant ainsi la voie à une transition vers des sources d'énergie plus propres.

Source de l’article : « This is Germany's $45 billion, 18-year plan to move away from coal » - weforum.org – Par Johnny Wood – 23 janvier 2020