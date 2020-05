La "Mangue Francisque", une particularité pour équilibrer la balance commerciale de l'économie haïtienne.

La Mangue Francisque tient une place importante dans la production nationale (haitienne). Le pays est l´un des premiers producteurs de mangues de la caraïble et de l´amérique centrale. Elle est exportée par millions partout dans le monde et est aussi la principale varieté nationale commercialisée à l´exterieur.

La mangue occupe une place importante dans le secteur agro-industriel du pays. Sa production emploie annuellement plus de 300.000 personnes. La filière de la mangue produit chaque année plus de 2,5 millions de caisses par année. Malheuresement, le pays n´arrive pas à exporter seulement 10% de sa récolte pour la valeur de 16 millions de dollars. Les producteurs n´arrivent pas à moderniser leurs plantations et les pertes sont estimées à plus de 35% de la production.

Avec des investissements importants dans le secteur, le pays peut augmenter sa production et relancer l´économie rurale. L’amélioration des conditions de production et de commercialisation doivent être le premier volet du plan de développement. L´exportation de la mangue représente un potentiel pour le développement du pays. Elle peut réduire le déséquilibre de la balance commerciale de l´économie nationale.