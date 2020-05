Projet : Une carte interactive pour observer les impacts bénéfiques du confinement

Développée par l’Université Côte d’Azur, une carte interactive accessible en ligne dénombre les aspects positifs observés du confinement mondial en faveur de l’environnement et de la solidarité dans nos sociétés.

Un projet qui nous mobilise pour ne pas oublier

Partagée depuis le 9 mai, The Open Map of the Global Pause répertorie tous les effets bénéfiques observés dans le monde depuis la mise en place du confinement. Des effets environnementaux que chacun a pu apprécier de près ou loin de chez soi : le calme et le chant des oiseaux dans les milieux urbains, des animaux sauvages dans les rues, des rorquals observés au large des calanques, les chaines de l’Himalaya visibles à des centaines de kilomètres…Mais également des projets solidaires, des innovations et mobilisations artistiques favorisant le lien social et la protection de chacun lors de cette crise sanitaire.

Cette carte a pour objectif de conserver une trace de cette période historique pour nous et nos générations futures et conscientiser davantage les individus sur l’impact de leurs activités sur la planète.

Un outil de recherche et de pédagogie

La directrice des projets transversaux de l’UCA (Université Côte d’Azur), Samira Karrach, explique au média d’information ID dans un article dédié au projet :

"C’est une étape importante de l’humanité qui ne se reproduira sûrement pas et dont nous avons besoin de garder un témoignage. Nous nous sommes donc dit qu’il serait intéressant que chacun à travers le monde épingle le phénomène, l’initiative ou l’innovation à laquelle il a assisté afin de constituer une carte mondiale des effets bénéfiques de la pause humaine”.

Chacun peut contribuer à cette carte en inscrivant ses observations, le projet ou l’initiative auquel il participe/a participé en précisant le lieu et la date.

L’intérêt pour l’Université fondatrice du projet est d’en agréger les données servant pour la recherche et la mémoire de cette période. C’est aussi un outil facile d’utilisation pour toutes les générations qui peuvent se l’approprier et l’explorer.

Source d'information et interview du porteur de projet : Média d'info l'Info Durable ; Illustration : Pixabay

[MOGED]