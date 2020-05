Le Cerema accompagne l'Ademe dans le cadre de l'AMI pour la mise en place d'une transition écologique

Le Cerema a publié un article le 15 mai intitulé « Le Cerema accompagne l'AMI Planification Bas carbone de l'Ademe ». Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement accompagne l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe) qui a lancé en juin 2019 un appel à manifestation d'intérêt (AMI). 16 collectivités ont remporté l'AMI « Planification urbaine au service des stratégies bas carbone et trajectoires 2°C » mis en place de novembre 2019 à la fin de l'année 2021 pour les communes, les EPCI et les Syndicats Mixtes. Les collectivités sont aidées dans leur planification d'une transition écologique et solidaire. En effet, cet appel à manifestation d'intérêt a pour objectif une « prise en compte des enjeux de la transition écologique à l'occasion de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme » selon le site du Cerema. Les plans d'urbanisme que sont le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), Plan local d'urbanisme (PLU) et le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sont des documents de planification en faveur notamment d'une transition énergétique et écologique.

Parmi les collectivités lauréates qui sont accompagnées dans cette démarche se trouvent des territoires aussi variés que l'agglomération d'Avignon, de Montpellier, de Sainte-Anne, la Haute Ariège, Coutances Mer et Bocage.

Pour cela, le Cerema met à disposition différents outils, comme Clim'Urba pour « faciliter la prise en compte des enjeux climat air énergie dans la planification », ainsi que GES'URBA qui évalue la consommation d'énergie des aménagements. Des ateliers participatifs sont également organisés.

L'objectif est ensuite de favoriser les retours d'expériences pour guider d'autres territoires vers la voie de la transition écologique grâce au partage d'une méthodologie, à la diffusion de cette démarche sur des sites internet, des guides de recommandations.

Ainsi, le 25 juin 2020 se tiendra un deuxième webinaire pour les collectivités lauréates avant l'organisation d'ateliers thématiques.

Pour lire l'article : https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-accompagne-ami-planification-bas-carbone-ademe

