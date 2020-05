MobBiodiv'2020 : un appel à projets de l'Office français de la biodiversité

L'Office français de la biodiversité (OFB) lance un appel à projets intitulé MobBiodiv'2020. L'OFB qui résulte de la fusion depuis le 1er janvier 2020 de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), lance cet appel à projets en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et avec le soutien de l'Association des Régions de France.

Ce appel à projets, à destination des « associations agréées au titre du code de l'environnement », a pour objectif de promouvoir leur rôle dans la « protection de l'environnement et l'accompagnement de la société vers la préservation et la reconquête de la biodiversité » selon le site de l'OFB. Cette démarche répond à la signature de la Charte de Metz sur la Biodiversité lors du G7 des 5 et 6 mai 2019 pour la protection de la biodiversité et du climat. Cette charte prévoyait d' « accélérer » et d' « intensifier » les « efforts pour mettre fin à la perte de la biodiversité ». Elle se place aussi dans le cadre de l'organisation du Congrès mondial de la nature 2020 de l'Union international pour la conservation de la nature (UICN) à Marseille, reporté du 7 au 15 janvier 2021.

Les associations de métropole et outre-mer pourront participer à cet appel en proposant des projets d'animation, des études ou des travaux. Le site précise les « thématiques éligibles » qui correspondent à la restauration, la protection de la biodiversité, à la diffusion des connaissances sur la biodiversité, ainsi que l'alliance du développement économique avec sa préservation. Cet appel à projets débute le 25 mai 2020 et comporte deux sessions : la première de juin à juillet et la seconde de septembre à octobre.

Pour en savoir plus : https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-mobbiodiv2020

[MOGED]