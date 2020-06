Urbayiti - un programme pour la gouvernance urbaine et des villes résilientes

Le programme Urbayiti vise à promouvoir le développement économique et social d’Haïti et contribuer à la résilience des populations à travers l'amélioration de la gestion et de la qualité de vie des villes. Ce programme, financé par l'Union Européenne à hauteur de 52.5 millions d’euros, s’étendre sur une période de quatre ans et touche plusieurs communes du pays dont Port au Prince, Jérémie, les Cayes, Dame-Marie. À travers ce programme, le gouvernement entend améliorer les conditions de vie au centre-ville et permet aux populations de province de vivre bien chez elles.

Le programme Urbayiti intervient à trois niveaux:

• national pour des actions stratégiques, institutionnelles et normatives;

• départemental et métropolitain pour des actions stratégiques, de formation et des études;

• local pour les infrastructures et services et des actions de renforcement des capacités, création d’emplois et ingénierie sociale.

Urbayiti constitue non seulement une réponse de renforcement de la gouvernance du secteur urbain, renforcement de la résilience des villes et des populations urbaines et prévus dans les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 (ODD-2030).