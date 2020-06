Forum international de la météo et du climat 2020

Source de l'information : actualité et manifestation de l'ADEME ; Illustration : manifestation Forum Météo et Climat

Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) est devenu un rendez-vous incontournable d’éducation et de mobilisation sur les enjeux du climat et de la météo. Il facilite l’échange entre acteurs (grand public, scientifiques, entreprises, présentateurs météo, collectivités...) pour que chacun puisse agir.

Pour la première fois, pendant une journée, le Forum donnera la parole aux jeunes engagés pour le climat pour leur permettre de construire et porter un plaidoyer commun sur les questions écologiques, sociales et démocratiques liées au réchauffement climatique.

Une journée grand public qui aura lieu durant 4 jours. Ce sera un lieu de rencontres et d’échanges pour renforcer le lien entre le grand public, la jeunesse, les scientifiques, les entreprises et les présentateurs météo.

