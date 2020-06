Engagement citoyen : Projet Safir, lancement des premiers appels à candidatures

Une actualité publiée sur web Manager Center, en date du 27 mai 2020, relate le lancement des premiers appels à candidatures du projet Safir. Le projet a pour intérêt de porter la réalisation des objectifs de développement durable (aussi dit ODD) ainsi que l’inclusion économique de la jeunesse.

« La jeunesse en action »

Le cadre géographique du projet s’étend à travers 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie. Le projet a été lancé en mars 2020 pour 2024 et repose sur 3 piliers :

-soutien à plus de 1 000 jeunes porteurs de projets à impact social, culturel ou environnemental ;

-structuration et développement d’un réseau régional d’acteurs de l’accompagnement ;

-création d’espaces de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

« Soutenu par l’Union européenne, Safir vise à créer un environnement propice à l’engagement citoyen de cette génération, qui aspire à un nouveau modèle de société et de gouvernance plus inclusif, plus juste et plus durable. »

Les deux premiers appels sont ouverts depuis le 19 mai 2020, à l’attention des organisations de la société civile et des incubateurs, dans l’objectif d’accompagnement par la suite des jeunes acteurs. La date de clôture de souscription au deux appels est le 26 juin 2020.

Date limite de candidature : le 26 juin 2020

Le lancement des appels à candidatures pour les jeunes porteurs de projets et d’universités débutera en septembre 2020.

A savoir, le projet Safir est mené par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), de CFI, des incubateurs tunisien et libanais (Lab’ess et Pitchworthy), et du réseau d’ONG Arab NGO Network for Development (ANND).

Source de l’information : actualité du site Web Manager Center ; Illustration : AAC projet Safir