Concours d'innovation i-Nov "Vague 5" : prolongement au 1er juillet 2020

Le concours d'innovation I-Nov porte sur les thématiques "Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques", "Transport et mobilité durable", "Industrie et Agriculture éco-efficientes" et "Eau et biodiversité". La vague V est maintenue et reconduite au plus tard au 1er juillet 2020.

Date d'ouverture de dépôt des dossiers : le 13 mai 2020

Date de clôture : le 1er juillet 2020 à 12:00

Dans un contexte de difficulté pour de nombreuses entreprises faisant suite à la crise sanitaire mondiale liée au virus COVID19, le Comité de Pilotage de l’action a décidé d’aménager le calendrier de dépôt des dossiers de la 5ème vague du Concours i-Nov, selon les modalités suivantes : - La date de clôture de l’appel à projets initialement fixée au 12 mai 2020 (midi) a été maintenue afin de ne pas retarder le processus de sélection et l’annonce des décisions relatives au financement des meilleurs projets déposés avant cette date (annonce des lauréats à partir de juillet). - Toutefois les porteurs de projet qui n’auront pas été en mesure de déposer un dossier complet avant le 12 mai auront la possibilité de déposer leur dossier, ou de le compléter jusqu’au 1er juillet 2020 (midi). Les projets déposés postérieurement au 12 mai seront instruits avec les mêmes exigences, dans un calendrier décalé. Les auditions de ces projets seront organisées à partir du mois de septembre et les lauréats pourront être annoncés à partir du mois d’octobre 2020. - La vague VI du Concours i-Nov pourra être lancée en juillet, pour une clôture en octobre et une annonce des lauréats à partir de décembre 2020.

Pour en savoir plus

Source de l'information : appel à projets, ADEME ; Illustration : AAP i-Nov