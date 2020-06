Journées pédagogiques et Prix de l'éducation pour le climat

Le Forum international de la météo et du climat (FMI) organise les 15 et 16 octobre 2020 le 17e Forum international de la météo et du climat. Ce forum est destiné aux élèves de primaires, collèges et lycées avec leurs enseignants. Les deux journées se dérouleront autour de parcours d’animations et d’ateliers pédagogiques.

15 et 16 octobre 2020 : Journées pédagogique, de 9h à 17h

15 octobre 2020 : Prix de l’éducation pour le climat, de 14h30 à 16h30



Inscription

Le 15 octobre 2020 portera également sur le Prix de l’éducation pour le climat. Le prix s’adresse aux collégiens et lycées qui se seront inscrit au préalable avant le 25 juin 2020. Les élèves doivent réaliser un projet pédagogique sur les thèmes de la météorologie, du climat, de l’environnement ou du développement durable.

Inscription au Prix de l’éducation pour le climat

Pour consulter le programme des Journées pédagogiques et du Prix de l’éducation

Source de l’information : manifestation du FIM ; Illustration : FIM