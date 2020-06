Maroc : le Ministère de l'environnement lance une campagne de sensibilisation pour une élimination saine des masques de protection

Dans son effort de lutte contre le COVID-19, le gouvernement marocain a décidé de rendre obligatoire le port du masque pour tous les citoyens se déplaçant dans les espaces publics depuis le 7 avril dernier. Par conséquent, le Maroc s’est lancé dans la production massive de masques, 7 millions de masques à usage unique étant produits chaque jour et étant utilisés quotidiennement dans l'enceinte du Royaume. Indispensables pour se prémunir efficacement contre l’épidémie, le devenir des masques après leur utilisation a récemment suscité de vifs débats sur la scène internationale. Car une fois dans la nature, ce type de déchets met généralement plus de 400 ans à se décomposer ce qui en fait un véritable fléau environnemental en plus de représenter un réel danger pour la santé publique.

C’est dans ce contexte que le Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement marocain a lancé une campagne afin de sensibiliser les citoyens à la nécessité de ne pas se débarrasser de leurs masques dans la nature ou dans la rue, leur indiquant la marche à suivre pour une élimination « saine » de ces déchets. Ces instructions sont diffusées à travers différents canaux de manière à les rendre accessibles au plus grand nombre : « cette campagne de sensibilisation comprend la diffusion d’une capsule de sensibilisation sur les chaînes de télévision, les stations de radio publiques et privées, sur les sites électroniques ainsi que sur les réseaux sociaux. Des affiches de sensibilisation relatives à cette problématique seront également éditées et diffusées en partenariat avec des acteurs du secteur privé (la grande distribution et le secteur pharmaceutique) et la société civile » indique le Ministère dans son communiqué.

Il convient de rappeler que cette opération s’inscrit dans le cadre du Programme National de Gestion des Déchets Ménagers (PNDM) lancé en 2008 par le gouvernement marocain projetant d’adopter une logique de gestion durable des déchets ménagers. Parmi les objectifs de ce programme, atteindre un taux de recyclage de 20% en 2020 notamment par la réorganisation et la modernisation de la filière « tri, recyclage et valorisation » et par l’intensification des démarches de communication et de sensibilisation auprès de la population et des différents acteurs concernés.

[MOGED]

Pour consulter le communiqué : http://www.environnement.gov.ma/fr/134-actualites/3334-campagne-de-sensibilisation-sur-l-elimination-saine-des-masques-de-protection

Autres sources d’information :

Ministère de l’intérieur, direction générale des collectivités locales (2015) : « Secteur des Déchets au Maroc : Programme National des Déchets Ménagers et Assimilés -PNDM- ».

Verdier, M. (2020). « Des masques produits à la chaîne » La croix [en ligne].

Illustration : Pixabay