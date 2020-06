La Jeune Chambre Économique Française lance une initiative pour évaluer l'impact des entrepreneurs sur le développement durable

« Allier développement économique et durable », c’est le défi que se propose de relever la Jeune Chambre Économique Française, association née en 1952 qui se donne pour mission d’œuvrer pour « un avenir mariant équitablement développement économique et développement humain… En France mais également dans toute l’Europe ». Missionnée par l’agence de la transition écologique (ADEME) et en collaboration avec l’association Pôle Eco-conception, l’organisation a lancé son nouveau thème pour l’année 2020 : "Optimisons nos ressources pour allier développement économique et développement durable". L’objectif est d’évaluer l’empreinte écologique des entreprises implantées en France et de les aider à réduire leur impact environnemental, ceci en adoptant « une réflexion globale sur le cycle de vie de leurs activités, du flux entrant au flux sortant, et en proposant des solutions concrètes » annonce la JCEF.

Dans un premier temps, les bénévoles de la JCEF auront pour mission d’aller au contact de ces entrepreneurs et organisations afin d’analyser les principaux défis environnementaux posés par leur activité. Ils établiront sur cette base des solutions adaptées à leurs besoins et à la spécificité de leur territoire. Les résultats obtenus à l’issue de cette enquête nationale permettront de rendre visible l’impact environnemental global des entreprises au sein de chaque département en France.

En outre, ces résultats viendront enrichir la « Charte du Recruteur Citoyen et Responsable » rédigée par la JCEF en collaboration avec le Pôle Eco-conception et l’Union Nationale des missions locales et visant à promouvoir une nouvelle manière de recruter par les employeurs, avec l’idée que « l’engagement citoyen et la responsabilité sociétale, deviennent de plus en plus facteurs de performance et d’innovation pour nos organisations ». Au vu de l’évolution plus récente du contexte international, l’enquête portera également sur les stratégies de réadaptation de ces entreprises face à la crise du Covid-19 au regard des enjeux du développement durable.

[MOGED]

Sources de l’information :

Jeune Chambre Économique Française (2020). « Allier développement économique et durable ? La JCE relève le défi via l’optimisation des ressources ! ».

Affiches parisiennes (2020). « Développement durable : quand les jeunes entrepreneurs imaginent le futur ». Affiches parisiennes [en ligne].

Illustration : Pixabay