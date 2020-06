Une nouvelle espèce d'hippocampe pygmée découverte en Afrique du Sud

« C’est un peu comme découvrir un kangourou en Norvège », déclare Richard Smith dans National Geographic.

Il est l’un des coauteurs d’une étude parue en mai dernier et dévoilant la découverte d’une nouvelle espèce d’hippocampe pygmée en Afrique du Sud.

La nouvelle est de taille : c’est la première fois qu’un hippocampe pygmée est observé en Afrique et dans l’Océan indien. Son nom scientifique est le Hippocampus nalu. Il a été décrit sur la base de deux spécimens, collecté sur un récif corallien à une profondeur située entre 14 et 17 mètres dans la baie de Sodwana. Il mesure une vingtaine de millimètres.

Jusqu’ici, il n’existait officiellement que sept espèces d’hippocampes pygmées au monde : six dans l’Océan pacifique, au niveau du Triangle de Corail, et une au Japon.

Cette nouvelle espèce a été dénichée à plus de 8000 km du Triangle de Corail.

Le Hippocampus nalu ressemble aux autres, hormis le fait qu’il possède une série d’épines dorsales à bout pointu. Les autres espèces ont des épines dorsales à bout plat.

Toutefois, comme les autres, elle possède deux structures en forme d’ailes sur le dos, et non une seule, comme les hippocampes plus grands, ainsi qu’une fente branchiale sur le haut du dos, et non pas deux sous la tête, comme les grands hippocampes.

L’hippocampe a d’abord été découvert par une instructrice de plongée, Savannah Nalu Olivier, lors d’une sortie avec des plongeurs débutants, en 2017. Les chercheurs l’ont nommé Nalu en référence à l’instructrice, mais aussi par rapport à la signification de nalu en Xhosa et Zulu : « le voici » . Il s’agit aussi d’un mot hawaïen se référant aux vagues et au surf.

(Photo Richard Smith, OceanRealmImages.com)

Référence : « Hippocampus nalu, a new species of pygmy seahorse from South Africa, and the first record of a pygmy seahorse from the Indian Ocean (Teleostei, Syngnathidae) » par Graham Short, Louw Claassens, Richard Smith, Maarten De Brauwer, Healy Hamilton, Michael Stat, DavidHarasti https://zookeys.pensoft.net/article/50924/

