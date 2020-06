Impacts du projet "Solutions face au dérèglement climatique sur le bassin versant Carrefour/Léogâne en Haiti"

Tel qu’annoncé par le Ministère de l'environnement de concert avec l’Union Européenne dans la commune de Léogâne, un projet innovant visant à atténuer la vulnérabilité des populations locales face aux dérèglements engendrés par les changements climatiques. Ce projet cible 10.000 familles urbaines et 2.500 familles rurales et combine plusieurs activités visant à changer certaines pratiques de la population qui exploite de manière dégradante son environnement afin de pourvoir répondre à ces besoins de cuisson. De manière plus spécifique, ce projet vise la mise en place dans un centre technique de formation, d’un atelier de production de réchauds et de pellets.

Résultats de ce projet

Dans un premier temps, les sites de productions ont été déjá mis en place. Les machines pour la fabrication des fours à pyrolyse et des pellets ont ainsi été installées. Les premiers fours ont été produits, analysés et le procédé de construction une nouvelle fois optimisé. Deux pépinières sont déjà opérationnelles, d’autres sont prévues dans le futur et seront créées à partir de la taxe qui sera prélevée lors de la commercialisation de réchauds éco-énergétiques et de pellets.

Ce projet de réduction de la vulnérabilité des populations du bassin versant de Carrefour/ Léogâne impacte non seulement sur l’utilisation d’énergie propre pour la cuisson mais aussi sur la qualité des aires boisées et de mangroves.