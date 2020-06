Règles de précautions énoncées par la LPO : préserver la faune et la flore

Une publication de la LPO, en date du 8 mai 2020, relate quelques conseils à suivre pour respecter et préserver au mieux la faune et la flore. En effet comme l’évoque la publication, la période de confinement durant deux mois à laissé place à la faune et la flore, qui ont pu profiter et occuper des espaces habituellement occupés par les humains.

Pour cela, la LPO recommande plusieurs conseils pour préserver les espaces respectifs de la faune et de la flore, auprès des cours d’eau, des points d’eau, en forêt, en montagne, sur la plage et le littoral etc. La LPO appelle à la responsabilité de chacun d’entre nous.

Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO, a déclaré : « Continuellement confinée, la faune sauvage s’est épanouie en l’absence de l’homme. Elle a occupé de façon inédite des espaces qui lui étaient interdits. Aujourd’hui, la nature ne doit pas perdre ce qu’elle a gagné durant le confinement. »

Source de l’information : Newsletter de la LPO ; Illustration : Pixabay