Face à la crise environnementale, l’humain cherche des voies pour sortir de l’impasse qu’il s’est lui-même construite. L’agriculture est pleinement concernée par ces enjeux. Ce livre part du principe que la transition vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement ne peut être durable sans prendre en compte les facteurs culturels, les systèmes de valeurs individuels et collectifs des acteurs envers le vivant. Cette ré­flexion sur les déterminants des relations à la « nature » en milieu agricole est d’autant plus cruciale qu’elle résonne avec un bouleversement plus large vécu dans le monde occidental : la remise en question de la séparation entre nature et culture.

Cet ouvrage permet de mieux comprendre l’histoire du rapport occidental à la nature, en particulier la genèse de sa volonté d’un contrôle total sur celle-ci. Il ouvre des pistes pour construire de nouveaux rapports à notre environnement, notamment en s’inspirant de rapports au monde d’autres cultures. Enfin, il développe une ré­flexion sur les situations d’apprentissage propres à permettre un enseignement de pratiques de production en « partenariat » avec le vivant. L’ensemble ambitionne d’apporter une contribution originale à une transition agroécologique efficiente.

Ce livre s’adresse à tout public soucieux de questionner ses relations à l’environnement. Chaque texte se termine par des exercices à faire seul ou avec des élèves par exemple afin de s'approprier les concepts présentés.

----

Les relations homme-nature dans la transition agroécologique

Aurélie Javelle

Sous la direction de/Préface de Virginie Maris

Collection : Écologie et formation