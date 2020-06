Publication de l'appel à projets de recherche ITTECOP 2020, en partenariat avec l'Ademe, le CILB, la FRB et l'OFB

Une réunion de présentation de l’appel et d’échanges entre porteurs de projets et les instances de l’appel est proposée aux personnes intéressées le 23 juin 2020, 14h30-16h30 ( inscription ).

Le service de la recherche et de l’innovation du MTES en charge du pilotage du programme national de recherche ITTECOP, en partenariat avec l'Ademe, le CILB, la FRB et l'OFB, vient de publier un nouvel appel à proposition de recherche " Infrastructures situées : écosystèmes, paysages et dynamiques des territoires ".

Ressources complémentaires