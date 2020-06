Une publication de l'AUF, en date du 2 juin 2020, relate un appel à la constitution d’une plateforme francophone et d’un réseau de recherche : « Francophonie et objectifs du développement durable en santé : au-delà de la santé globale, la santé durable. Recherches en éthique à l’épreuve du Covid-19 ».

