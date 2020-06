Formation environnement : Mouv'outremer

Une publication de l’AFD, en date du 28 mai 2020, relate le lancement d’une nouvelle formation environnement intitulée « Mouv’outremer ». Cette formation est axée sur la trajectoire Outre-mer 5.0 et sur les objectifs zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant, zéro exclusion et zéro vulnérabilité.

Cette nouvelle initiative a été lancée par le Ministère des outre-mer, l’Agence française de développement (AFD) et le Campus AFD. Ainsi, comme l’évoque la publication, Mouv’outremer c’est :

-un parcours d’apprentissage sur les territoires d’outre-mer : formation au format digital et en présentiel ;

-la construction d’une communauté d’acteurs engagés : citoyens, élus, chefs d’entreprise, membres d’associations, entrepreneurs, acteurs d’une collectivité territoriale, cadres des services de l’État, étudiants, journalistes etc.

La publication précise également que les participants à la formation seront sélectionnés à l’issue d’une période de recrutement, où chaque candidat pourra postuler via le site www.mouvoutremer.fr.

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a déclaré : « Nous avons tous envie d’assurer un avenir durable à nos territoires d’Outre-mer ». Egalement : « Grâce à Mouv’outremer, chacun aura désormais accès à une formation de qualité pour agir concrètement en respectant les Objectifs de développement durable. La formation Trajectoire Outre-mer 5.0 proposée par l’AFD permettra à chaque ultramarin de s’engager et de s’investir plus encore pour son territoire. C’est une formation-action, résolument tournée vers l’acquisition de compétences directement exploitables dans la vie quotidienne. Aujourd’hui plus que jamais, continuons d’agir et de réfléchir ensemble aux solutions de demain ! »

A savoir, la formation Mouv’outremer est reportée au deuxième semestre 2020 avec l’ouverture des candidatures pour début septembre 2020 dans la zone Antilles-Guyane.

Pour en savoir plus et connaître les modalités d’inscription : site Mouv’outremer

Pour consulter la publication de l’AFD

Source de l’information : publication de l’Agence française de développement ; Illustration : Pixabay