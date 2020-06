Quelles sont les prévisions météorologiques estivales pour le Nouveau-Brunswick

Juin est enfin là pour inaugurer le temps chaud. Mais qu’est-ce que l’été réserve aux résidents du Nouveau-Brunswick cette année ?

Bien qu’il soit difficile pour les météorologues de nous dire exactement à quoi ressemblera la météo toute la saison, David Phillips, climatologue principal d’Environnement et Changement climatiques Canada, a fourni une prévision provinciale des températures et des précipitations de juin à août. Les prévisions de Phillips et d’Environnement Canada visent à déterminer si les températures et les précipitations devraient être inférieures à la normale, supérieures à la normale ou presque normales en fonction des moyennes historiques.

Bien qu’il s’agisse d’une prévision saisonnière, il est toujours important de vérifier les conditions locales avant de s’aventurer à l’extérieur. Phillips exhorte également les résidents de la province à surveiller les événements météorologiques violents, comme les tornades et les orages, qui sont courants en été. En effet, nous avons eu une fin de semaine mouvementé à Fredericton la capitale du Nouveau-Brunswick.

Selon David Phillips, « le Canada n’est pas seulement un pays de mauvais temps hivernal. Nous recevons 3 millions de coups de foudre par an. Nous sommes le deuxième pays le plus sujet aux tornades. Nous subissons des tempêtes de grêle de plusieurs millions de dollars. Nous avons des vents forts, des pluies torrentielles ».

Le Canada atlantique devrait être à la fois plus chaud que la normale et plus sec que la normale.

Selon David Phillips, « une chose à savoir dans le Canada atlantique concerne les ouragans. L’été est le début de la saison des ouragans et tous les modèles suggèrent que cette année sera active. Il y a généralement environ 12 tempêtes tropicales par an en Amérique du Nord. Cette année, on devrait en avoir entre 13 et 19, dont environ la moitié deviendront des ouragans. Normalement, il y a environ six ouragans par an dans le monde entier. La température de l’eau sera plus chaude et les vents seront plus favorables. Ce qui explique la saison des ouragans chargée de cette année ».

Les Canadiens vivant sur la côte Est devraient surveiller leurs conditions météorologiques locales et surveiller les tempêtes tropicales des Caraïbes et du golfe du Mexique.

Source : Acadie Nouvelle, Environnement Canada