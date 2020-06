Nouveau-Brunswick : découverte d’une espèce de champignon très rare

Alfredo Justo a dit qu’il n’avait jamais vu de chaudron de sorcières dans la nature auparavant, mais il pourrait y en avoir plus dans la province. Bien que le champignon ne soit pas toxique, il est considéré comme non comestible.

Selon Alfredo Justo, « le chaudron de sorcières est communément trouvé dans les forêts d’épinettes et se trouve généralement près des rivières et des ruisseaux. Dans ce cas particulier, il n’y avait pas de rivière ou de ruisseau à proximité, mais il y avait beaucoup d’épinettes dans la région. »