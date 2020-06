Nouveau-Brunswick : des incendies de forêt nombreux et destructeurs

J.D. Irving a indiqué que les opérations forestières de l’entreprise ont été suspendues à travers la province entre 11 h et 20 h le lundi 25 mai, en raison de la quantité importante de feux de forêt qui ont ravagé le territoire néo-brunswickois depuis quelques jours et semaines.

Selon le gouvernement provincial, « de 2010 à 2019, au 26 mai de chaque année, les incendies de forêts ont détruit en moyenne 188,1 hectares de superficie boisée. La région de Fredericton est la plus touchée cette année avec un total de 127 incendies depuis le début de l’année. Ensuite nous avons les régions de Miramichi avec 40 incendies, Bathurst 20 incendies et Edmundston 19 incendies. »