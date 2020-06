Formation en ligne : sensibiliser et former les soignants des pays francophones face au Covid-19

Une publication de l'AUF, en date du 2 juin 2020, relate la mise à disposition des internautes d'une série de vidéos pour sensibiliser et former les soignants des pays francophones face à l'épidémie de Covid-19. Comme l'évoque la publication, l’AUF et les établissements membres spécialisés poursuivent leurs actions de prévention au COVID-19, malgré le recul de l'épidémie.

Ainsi, la publication déclare que l’AUF et l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP, France), membre titulaire de l’AUF, mettent à disposition des professionnels de santé un ensemble d’informations, recommandations et conduites à tenir. Ce corpus de « capsules vidéos » élaboré par le Centre d’appui à la pédagogie (CApP) de l’EHESP permet de sensibiliser et de former les soignants de tous les pays francophones à faire face à l’épidémie de coronavirus.

Pour découvrir les capsules vidéos :

Connaître le virus : SARS-CoV-2 (AUF)

Rôle des professionnels de la santé comme relais de confiance des citoyens dans la lutte contre les pandémies (AUF) : ici

La stratégie sanitaire (AUF) : ici

Prise en charge des patients COVID-19 en médecine libérale (AUF) : ici

Protection individuelle air contact (AUF) : ici

COVID-19, gestion des urgences bucco-dentaires (AUF) : ici

Pour en savoir plus sur l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) : cliquez-ici

Pour consulter la publication de l'AUF

Source de l'information : publication de l'AUF ; Illustration : Pixabay