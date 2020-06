L'association "Opération mer propre" tire la sonnette d'alarme sur la "coronapoubelle" !

L’association a crée un montage vidéo pour démontrer les conséquences liées au Covid-19. En effet, les trois plongeurs créateurs de l’association, nettoient les fonds marins des déchets de masques et de gants de protection. Ces derniers sont jetés dans les rues, dans les caniveaux, circulent dans les eaux pluviales et terminent leur chemin dans la mer. Les auteurs de la vidéo utilisent le mot «coronapoubelle» pour qualifiée cette pollution.

