Le label "Pavillon Bleu" pour le tourisme durable

A savoir, le label «Pavillon Bleu» est présent dans 49 pays et il est devenu une référence dans les domaines du tourisme, de l’environnement et du développement durable.

Le label a pour intérêt de valoriser des villes, des plages et des ports qui s’impliquent dans une politique de tourisme durable et de qualité environnementale. On parle de politique de développement touristique durable.

Une publication du média France Info, le portail des Outre-mer, en date du 9 juin 2020, relate la labellisation «Pavillon Bleu» de plusieurs plages et ports. En effet comme l’évoque l’auteur de l’article, ce sont 401 plages et 106 ports français qui ont été récompensés par le label «Pavillon Bleu»

Ressources complémentaires