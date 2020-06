" L'école pour tous " de Jules Ferry impactée par la Covid-19

Une publication du média Le Petit Bleu (Frédéric Abéla), en date du 7 juin 2020, relate le développement d’inégalités scolaires remettant en cause « l’école pour tous » de Jules Ferry. En effet comme l’évoque la publication, le confinement a crée des inégalités entre les élèves.

L’article évoque plusieurs facteurs remettant en cause la fin d’année scolaire 2020 et la montée des inégalités et d’exclusion scolaire entre les élèves :

-selon l’éducation nationale, 5 à 8% des élèves auraient arrêté de suivre la pédagogie à distance durant le confinement ;

-intensification des effets de la fracture numérique : tout le monde n’a pas accès aux ressources numériques ;

-les établissements n’ont pas tous rouvert depuis le 11 Mai, certains établissements sont restés fermés et ceux étant ouverts accueillent un nombre limité d’élèves ;

-certains parents ne souhaitent pas reconduire leurs enfants à l’école ;

-la classe à distance se poursuit pour certains élèves : cela crée une école à deux vitesses.

Comme le précise la publication, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNDH) a émit un avis négatif concernant ces inégalités. L’arrêt de l’école en présentiel à remis en cause l’objectif 4 du développement durable : assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité.

Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH, a déclaré : « La fermeture des écoles a accentué les inégalités et les discriminations entre les élèves et accéléré l’ampleur du phénomène d’exclusion scolaire. Les mesures prises se sont révélées inadéquates pour faire face aux besoins pédagogiques de tous les enfants, et en particulier de ceux ayant le plus de difficultés, qui n’ont pas accès aux outils numériques ou à un soutien pédagogique ».

Source de l’information : publication Le Petit Bleu (Frédéric Abéla) ; Illustration : Pixabay