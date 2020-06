L'hydrogène vert au coeur d'un accord entre le Maroc et l'Allemagne

Un accord de coopération vient d’être signé entre l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, et le ministre fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Gerd Müller, afin de « développer le secteur de la production d'hydrogène vert et à mettre en place des projets de recherche et d'investissement dans l'utilisation de cette matière » en présence de plusieurs ministres allemands, explique le royaume sur son site.

Dans la déclaration d'intention, deux projets sont mis en avant.



Le premier est le projet « Power-to-X » pour la production de l’hydrogène vert, proposé par l'Agence marocaine de l'énergie solaire (MASEN).

Le second concerne la mise en place d’une plateforme de recherches sur « Power-to-X », le transfert des connaissances et le renforcement des compétences, en partenariat avec l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN).

Le Maroc pourrait ainsi mettre en place la première unité de production de l’hydrogène en Afrique, selon Zohour Alaoui.

Les deux pays sont liés, depuis 2012, par un partenariat énergétique qui accorde « un intérêt particulier au secteur des énergies renouvelables comme étant un moteur de coopération économique bilatérale ».

Le Maroc est le premier pays qui signe un accord avec l’Allemagne, juste après la présentation de la "Stratégie nationale allemande sur l'hydrogène", d’un coût global de 7 milliards d'euros, dont deux milliards devraient être alloués à la coopération avec des partenaires internationaux.

Cette stratégie vise à améliorer les conditions-cadres de production et d'utilisation de l'hydrogène, à mettre en place les structures d'approvisionnement nécessaires et à faire avancer la recherche scientifique et les innovations.

(Photo : maroc.ma)





[MOGED]