Appel à participation à la Conférence en ligne ''Pépite Verte''

Le mois de juin est traditionnellement dédié à la protection de l'environnement. Depuis 1972 , le 5 juin est la journée de l’environnement.

Cette année, le contexte est quelque peu différent. En pleine crise de la covid19. Nous avons ralenti nos activités, notre rythme de vie mais les multiples défis environnementaux demeurent. La protection de l’environnement et les enjeux climatiques restent des défis.

Les éléments qui composent la biodiversité sont largement menacés, les océans de plus en plus pollués, et l’air contaminé. Les changements climatiques viennent amplifier les menaces qui pèsent sur l’environnement ainsi que sur la survie des sociétés humaines.

Pour autant de plus en plus de jeunes ont des solutions à proposer. Cependant, leur voix est peu entendue, leurs initiatives peu soutenues.

Nous souhaitons mener une réflexion sur les contributions des jeunes dans la protection de l’environnement. La Conférence Pépite Verte intitulée « Jeunes, environnement, climat et développement » est organisée par WESISAH en partenariat avec le Groupe Jeunesse Francophone pour le Développement Durable, et l’Institut Afrique Monde, antenne Côte d'Ivoire. Des jeunes d'Afrique et d'Europe viendront parler de leurs solutions, de ce qu'ils pensent pourvoir apporter, mais aussi des challenges environnementaux, climatiques et de développement.

Alors,

Si vous souhaitez en savoir plus sur les potentialités du domaine environnemental, entrer en contact avec des jeunes de plusieurs pays qui vous parlent de leur engagement pour la protection de l'environnement, cette conférence vous concerne !



Participez à la Conférence en ligne GREEN PEPITE. "Jeunes, environnement, climat et développement " qui aura lieu le 19 juin 2020 à 16heures GMT. Inscrivez-vous jusqu'au 17 juin 2020.



Lien pour s'inscrire : https://bit.ly/2YtWulT

