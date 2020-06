Publication : Un guide pratique pour encourager les municipalités a réduire les déchets plastiques

Publié en mars 2020 par l’alliance d’ONG européennes, Rethink Plastic, le guide Local guidance for implementing the SUP Directive entend inspirer des politiques et actions publiques pouvant être mises en place à l’échelle locale pour optimiser la réduction des déchets plastiques.

Ce guide est diffusé dans le cadre de la directive européenne SUP -Single Use Plastic- adoptée en 2019 qui “promeut des approches circulaires qui accordent la priorité aux produits réutilisables durables et non toxiques et aux systèmes de réemploi plutôt qu’aux produits à usage unique, dans le but premier de réduire la quantité de déchets générés”.

Des mesures pour réduire l’utilisation à usage unique du plastique

Chaque recommandation doit être adaptée selon les situations locales, mais les collectivités peuvent mettre en oeuvre :

L’interdiction partielle voire totale de produits et contenants plastiques en travaillant conjointement avec les entreprises et des partenaires locaux,

Renforcer la sensibilisation lors d’événements publics : l’interdiction de l’utilisation de contenants en plastique à usage unique ou favoriser le système de consigne,

Développer l’achat public durable au sein des services de commande publique des collectivités (administrations et établissements publics territoriaux).

Comment les municipalités européennes peuvent promouvoir des solutions zéro-déchets ?

Des solutions sont également listées afin de réduire l’impact des déchets plastiques dans les villes. Les municipalités peuvent par exemple installer des fontaines à eau potable accessibles à tous, apporter un soutien financier ou promouvoir les épiceries qui distribuent des produits/aliments en vrac sans emballage.

Par ailleurs, l’alliance d’ONG rappelle dans un communiqué de presse publié le 15 mai dernier que les Etats membres européens et par conséquent les autorités locales doivent accorder une attention particulière à la collecte des déchets. Bien qu’indispensable, celle-ci ne saurait être efficace que si les contenants sont collectés seuls sans autre déchet et elle ne doit pas supplanter la solution qui est la plus optimale pour recycler le plastique, celle de la consigne ou du Deposit Return System (DRS).

Ces solutions ne sont atteignables que si l’ensemble des partenaires sociaux, économiques et politiques partagent les mêmes objectifs et travaillent en collaboration.

Sources d’information : Site internet Rethink Plastic Alliance et Journal Officiel de l’Union Européenne - Citation de la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

Illustration : Pexels

