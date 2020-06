Électrification rurale et autonomisation des femmes (ERAF) en Haïti

Ces micro-réseaux vont permettre de connecter les utilisateurs à travers un système prépayé au cours de la première phase du projet. Une fois les réseaux établis, le nombre de branchements va augmenter en fonction de la demande et la gestion sera assurée par un Partenariat Public Privé (PPP) entre les différentes parties prenantes. L'accès à une énergie propre et abordable est un catalyseur essentiel du développement durable. Le projet ERAF est aligné aux objectifs du développement durable à travers l´ODD 7 qui promeut l´accès à tous à une énergie durable et moderne.

Le projet ERAF (cooperation Haïti–Japon) exécuté par le Ministère des Travaux Publics, Transports et communications (MTPTC) propose le développement des énergies renouvelables en Haïti. Son principal objectif est la facilitation d’accès à l’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables dans des zones rurales du pays et promouvoir le fonctionnement des services énergétiques en milieu rural. Les communes vont bénéficer des services énergétiques renouvelables à partir de la mise en place de 3 microcentrales à base d’énergie solaire photovoltaïque avec 1 micro-réseau électrique pour environ 2.500 utilisateurs connectés à l’aide de compteurs intelligents prépayés pour les 3 communes.