"Vert Je m'engage": un programme pour promouvoir la transition énergétique en Haiti

Pour faire face aux changements climatiques, la compagnie SWITCH a lancée le programme “Vert Je m’engage” en Haiti. Ce programme vise à remplacer le charbon de bois par le gaz propane comme énergie de cuisson dans un pays où sa vulnérabilité aux changements climatiques est liée à sa déforestation accélérée et à la faiblesse de son gouvernement à la ralentir.

L´objectif de ce programme est de faciliter une transition massive au propane dans le pays et d´offrir à plus de 20.000 familles des réchauds et des fours à des prix accessibles. Pour atteindre son objectif, la compagnie a fait appel à des entreprises dont les employés utilisent encore le charbon, pour leur offrir l'opportunité d´acheter à crédit un four ou un réchaud à gaz propane.

Environ 70 % de l’énergie consommée dans le pays, est constituée de bois de feu et de charbon de bois, selon le Bureau des Mines (BME). Cette initiative est une réelle volonté de gérer le problème du charbon de bois par l'utilisation de gaz propane, une énergie propre pour apporter des solutions à la fois économiques et sociales aux enjeux environnementaux du pays.