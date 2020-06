Le Forum 2020 du Sommet mondial sur la société de l'information collabore avec l'Open Seventeen Summer Challenge pour innover pour un monde post-pandémique durable

Le Forum 2020 du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), organisé par l'Union internationale des télécommunications, a récemment lancé un appel à candidature pour promouvoir l’innovation dans le monde post-Covid-19. En effet, cette tribune mondiale des Nations Unies, réunissant chaque année les acteurs des technologies de l’information et de la communication, organise un concours en collaboration avec l’Open Seventeen Summer Challenge. L’idée étant de « former des partenariats encourageant des projets et initiatives qui mettent le potentiel des technologies de l’information et de la communication au service de la réalisation des Objectifs de développement durable et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».

Le concours est ouvert aux jeunes étudiants issus de toute branche et venant de toute région du monde qui proposeront des idées technologiques audacieuses, novatrices et durables permettant de répondre aux multiples défis posés par la pandémie de Covid-19. Parmi le large éventail d’enjeux concernés par cette initiative, nous pouvons citer les projets d’innovation en termes d’équipement médical, l’optimisation du traitement des données scientifiques sur les pandémies en vue de leur utilisation par les décideurs ou encore, les défis sociaux et environnementaux posés par cette crise et les opportunités qui en découlent. En somme, l’objectif est de proposer des solutions robustes pour l’avènement d’un « monde post-pandémique durable ».

Cet évènement se déroulera entièrement à distance. En effet, les candidats sélectionnés recevront durant six semaines une formation en ligne intense prodiguée par des experts issus des universités partenaires (universités de Genève, Zurich, Milan, Paris, New-York et Tsinghua), des organismes des Nations Unies et autres organisations internationales. Ces experts les aideront à transformer leurs idées en projets concrets et viables dans l’optique de servir la réalisation des 17 objectifs de développement durable fixés en 2015 par l’agenda 2030 des Nations Unies. Les projets les plus prometteurs se verront récompensés par des prix et pourront éventuellement bénéficier d’un soutien particulier en vue de leur mise en œuvre.

[MOGED]

Pour plus d’informations sur l’initiative

Autres sources : Sommet mondial sur la société de l’information (2020). "Forum 2020 du SMSI : possibilités de partenariat". Repéré à : ici

Illustration : Pixabay