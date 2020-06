Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat

Ce vendredi 19 juin marque l’ouverture de la 7ème session de la Convention citoyenne pour le climat. A cette occasion, les citoyens participants dévoileront leurs propositions les 19, 20 et 21 juin.

Pour rappel, la Convention citoyenne pour le climat est une expression inédite de la démocratie en France dont la mission est de « définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale ». Le panel est composé de 150 participants tirés au sort et représentatifs de la population française dans sa diversité. Ces derniers pourront participer directement au projet de loi sur le climat en vue de faire avancer efficacement la lutte contre le changement climatique. Leurs propositions seront par la suite soumises au vote, soit au parlement, soit au référendum. La 7ème session de la Convention est officiellement ouverte jusqu’au 21 juin et son objectif sera de « relire, amender et adopter formellement le texte » pour finalement soumettre les mesures adoptées au gouvernement.

Parmi les nombreuses propositions, le panel suggère une modification de la Constitution par une inscription dans celle-ci de « la préservation de la biodiversité, de l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique ». Nous retrouvons également la rénovation thermique de tous les bâtiments d’ici 2040, ou encore, la prise de mesures concrètes pour un changement d’alimentation avec l’idée d’une transition vers une alimentation plus végétale. En outre, les participants proposent de modifier les normes de travail existantes, en réduisant le temps de travail de 35 heures à 28 heures par semaine « sans perte de salaire dans un objectif de sobriété et de réduction de gaz à effet de serre ». Un ensemble de mesures prévoit également le renforcement des incitations à la protection de l’environnement pour les entreprises, notamment par l’octroi de bonus aux entreprises dont l’évolution des activités se traduirait par une action positive sur le climat.

Pour suivre la Convention en direct : https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/

Illustration : Pixabay