Entrepreneuriat vert : l'offre de formation en ligne signée EGEA

Après les enseignements en ligne, quatre villes du Cameroun vont accueillir les apprenants pour la phase pratique : Bandjoun, Dschang et Bamendjou dans la région de l’Ouest ; Yaoundé dans le Centre. Plusieurs structures ont été mobilisées pour accueillir les stagiaires, notamment Green Power (énergie renouvelable) et Kurus Architecture (éco-construction). De nouveaux partenariats sont en cours de validation.

L’offre s’articule sur deux phases. La première est théorique et la seconde, pratique. Chaque apprenant devra se connecter à la plateforme de formation en ligne (site web d’EGEA) pour accéder aux leçons et aux évaluations. Des courriers électroniques seront au besoin utilisés pour les échanges.

Pour cette entrée en matière, l’offre EGEA met en avant cinq champs de spécialisation : agriculture biologique ; éco-construction ; énergie renouvelable (biogaz et énergie solaire) ; valorisation des déchets ; montage et recherche de financements des projets verts.

Les jeunes Camerounais qui vont se former trouveront certes de nouvelles pistes pour s’auto-employer et créer de la richesse à travers des projets verts. Mais les ambitions de cette initiative d’E-Green Entrepreneurship Academy vont au-delà d’une simple question économique. L’entrepreneuriat vert étant intrinsèquement lié au développement durable, les apprenants seront grandement instruits sur « le nouveau modèle d’entrepreneuriat qui promeut un développement qui ne compromette pas les générations futures ».

EGEA (E-Green Entrepreneurship Acadademy) fait ses premiers pas dans le monde de l’éducation et de l’économie verte au Cameroun. Ce projet, pensé et implémenté par le pasteur Steve Maël Dize, propose dès septembre 2020 des cours en ligne en entrepreneuriat vert. Dix semaines de formation dont une consacrée au stage pratique. Comme le rappelle le promoteur, « le but est de donner des outils aux apprenants afin de les rendre opérationnels pour créer de la richesse dans les domaines de l’économie verte ».