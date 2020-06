Les propositions de l'Agence internationale de l'énergie pour une relance favorable au climat

L’agence internationale de l’énergie (AIE) vient de publier un rapport où sont formulées plusieurs propositions qui permettraient de relancer l’économie après la crise tout en préservant les emplois et en protégeant le climat. Elle y présente un « Plan de relance durable » (« Sustainable Recovery Plan ») conduit en collaboration avec le Fond monétaire international et visant à éclairer les décideurs quant aux décisions optimales à adopter dans le secteur de l’énergie afin de faire de cette crise une opportunité tant économique et sociale qu’environnementale : « les gouvernements ont une occasion unique de relancer leur économie et de créer une vague de nouveaux emplois tout en accélérant le passage à un avenir énergétique plus résilient et plus propre» confie le directeur exécutif de l’AIE Fatih Birol dans un communiqué de presse.

Sont principalement concernés par le « Plan de relance durable » les secteurs de l’électricité (par une accélération de la transition aux sources d’électricité « propres ») et des transports (par un accroissement du nombre de véhicules électriques). Le plan vise également les bâtiments, l’industrie et les carburants et prévoie en outre de stimuler l’innovation dans des domaines tels que l’hydrogène ou les batteries. En plus de s’inscrire dans une logique écologique et durable, ce plan permettrait une création de 9 millions d’emplois et un gain de 1.1% de croissance économique chaque année. Plus encore, le rapport souligne qu’il offrira au secteur de l’énergie une meilleure résilience, le rendant plus apte à affronter les crises futures. Par exemple, l’augmentation de l’investissement dans les réseaux électriques permettra aux pays « de mieux résister aux catastrophes naturelles, aux phénomènes météorologiques violents et à d’autres menaces potentielles ».

Pour cela, l’Agence internationale de l’énergie appelle à un fort engagement de la part des dirigeants politiques et à leur volonté de rendre la reprise économique aussi durable et résiliente que possible.

[MOGED]

Pour consulter le rapport :

IEA (2020), Sustainable Recovery, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery

Autre source de l’information :

Mouterde, P. (2020). « Les trente propositions de l’Agence internationale de l’énergie pour une relance favorable au climat ». Le Monde [en ligne].

Illustration : Wikimedia Commons