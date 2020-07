Le Forum économique mondial organise la "Journée de la transition de l'industrie"

Le 7 juillet 2020, le Forum économique mondial organisera la « Journée de la transition de l’industrie » en collaboration avec LeadIT et Mission Innovation. A cette occasion, seront réunis virtuellement dirigeants, représentants des collectivités territoriales et grand public en vue de débattre sur les enjeux relatifs à la transition écologique du secteur de l’industrie. L'idée, faire avancer la recherche sur ce thème afin de réaliser les objectifs fixés par l’accord de Paris, à savoir parvenir à des émissions neutres à l’horizon 2050 et limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés.

Cet évènement devrait permettre à ces acteurs d’élaborer ensemble des solutions durables pour faire avancer les actions climatiques au regard du secteur particulier qu’est l’industrie, lequel est responsable d’environ 30% des émissions globales de Co2. L'objectif est d’autoriser l’avènement d’une économie sans carbone à un coût faible. Pour ce faire, le Forum souligne qu’une collaboration étroite entre les acteurs du secteur public et ceux du secteur privé à l’échelle internationale est essentielle, ceci afin de favoriser les investissements durables dans des infrastructures à faibles émissions carbone.

Les sessions se dérouleront virtuellement et seront directement transmises sur le site de l’organisation. Parmi les thèmes abordés, nous pouvons mentionner les modes d’accélération de la transition énergétique par la mise en œuvre de politiques ciblées, les mobilités internationales et le contrôle du trafic aérien et maritime (responsables d’environ 14% des émissions de Co2), ou encore, la manière dont les industries de l’aluminium, du ciment, des produits chimiques et de l’acier peuvent aider à la transition malgré le nombre croissant de demandes auxquelles elles sont confrontées. Sera également abordée l’intégration des considérations environnementales dans les plans de sortie de la crise du Covid-19, lesquelles pourraient permettre de contribuer efficacement à la reprise économique, à la création d’emplois et de garantir au système une meilleure résilience pour faire face aux crises futures.

