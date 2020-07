Déchets : données essentielles de 2019

En 2017, 326 millions de tonnes déchets ont été produits en France. La gestion des déchets est devenue depuis de nombreuses années un enjeu majeur au niveau environnemental, que ce soit pour les conséquences d’une mauvaise gestion de ceux-ci ou pour la préservation des ressources. Or, avant de proposer des solutions il faut d’abord être capable de savoir d’où viennent et où vont ces déchets, ainsi que le coût de leur gestion.

C’est pour cela que l’ADEME (Agence de la transition écologique) mène tous les deux ans les enquêtes Collecte et ITOM (Installations de traitement des ordures ménagères) et en publie les résultats analysés dans des rapports. Le dernier en date, Déchets chiffres-clés présente les données essentiel de 2019. Cette édition donne une grande place au recyclage et à l’économie circulaire.

On peut notamment y voir les progrès, plus ou moins importants, qui ont été fait en dix ans. Par exemple, si les ménages n’ont diminué que de 2% le poids de leur déchets (580 kg/hab.), les entreprises, qui atteignent 900 kg/hab., ont tout de même réalisé une diminution de 15% en dix ans. Ces progrès sont en grande partie dû à une régulation plus stricte telle que l’obligation de trier les déchets dans les entreprises. On peut citer particulièrement le « Tri 5 flux » instauré depuis le 1er juillet 2016 qui oblige les entreprises à trier à la source et valoriser cinq flux de déchets : le papier/carton, le métal, le plastique, le verre et le bois.

On y retrouve également des détails sur la composition des déchets pour chaque secteur (municipaux/ménagers, entreprises, construction) ainsi que des idées pour réduire la production de déchet, par le compostage, la réparation ou la valorisation. D’autres solutions sont avancées comme la simplification du tri ou la tarification incitative. Enfin une partie du rapport est consacré à l’économie circulaire, les déchets pouvant se transformer en une ressource pour l’industrie. En effet, le recyclage approvisionne 67% de l’industrie papetière, 49% de la sidérurgie et 56% de l’industrie du verre. Cela représente 23 millions de tonnes de CO2 évitées par le recyclage et plus de 110 000 emplois.

Ce panorama du secteur des déchets sera donc très utile pour les acteurs de la filière mais permettra aussi à tout un chacun de connaître l’état actuel de ce secteur et de découvrir les solutions proposées pour le futur avec surtout la présentation des grandes lignes de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire promulguée le 10 février 2020.

Pour en savoir plus, retrouvez le rapport ici.

[MOGED]