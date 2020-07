Décès de Ousmane Sow Huchard : l'un des parents de la pensée écologiste au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest

Pétri d’idées écologistes, Ousmane Sow Huchard se lance en politique en 1999, en devenant co-fondateur et porte-parole du parti « Rassemblement des écologistes du Sénégal – Les Verts ». Cela le conduira à devenir député de 2007 à 2012 et conseiller municipal de Ziguinchor depuis 2009 jusqu’à sa disparition. Ce parti politique a notamment été particulièrement important dans la création de la « Fédération des Verts africains » qui englobe aujourd’hui 16 partis de 16 Etats africains différents.

