Salon des solutions environnementales : EnviroPro Grand Ouest, édition 2020

Les prochaines dates à venir, et à confirmer, seraient pour la région Grand Est en octobre 2021 et pour la région du Nord en 2022.

Le salon EnviroPro est une série de salons établis sur la France et implantés au coeur de régions dynamiques et aux tissus économiques denses, riches et diversifiés. Favorisant la proximité pour garantir des échanges de qualité, EnviroPro s’appuie sur un concept d’évènement à taille humaine afin de privilégier le nombre de contacts par exposant.

Cet événement répond à toutes les problématiques environnementales des différents acteurs économiques : collectivité, industrie, BTP, service, transport, tourisme, agricole. Au programme, 300 exposants seront réunis et proposeront un éventail complet de solutions destinées à répondre à toutes les problématiques environnementales. Il y aura également des conférences, des ateliers et des animations

Ressources complémentaires