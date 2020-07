Chronique audio : télétravail et prise de conscience, avec Jean pouly

Une chronique audio partagée sur le média RCF (Jean-Baptiste Cocagne), en date du 25 juin 2020, relate le développement soudain du télétravail dans le quotidien des français suite au confinement. Pour ce faire, Jean Pouly, fondateur du cabinet de conseil Econum, est l’invité de la chronique et partage son point de vue et son opinion sur la question : a-t-on vraiment franchi un point de non-retour ?

