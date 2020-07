Action contre la Désertification dans le département de la Grand'Anse en Haïti

La désertification et la sècheresse font parties des phénomènes extrêmes qui menacent de plus en plus le développement durable, et dont les conséquences sont aggravées par le changement climatique. Le processus de désertification est en cours en Haïti et c´est un fléau qui ronge le pays depuis des années. Selon une étude cartographique de l´occupation des sols conduite par la FAO dans huit (8) communes du département de la Grand-Anse en 2015, ont montrée une forte diminution de 60 % des systèmes agroforestiers dans la Grand´Anse entre 1998 et 2015.

Dans les zones rurales, souffrant de la dégradation intensive des bassins versants, les terres ne parviennent plus à fournir les opportunités économiques et alimentaires. Ceux qui débouchent sur l´exploitation abusive des terres, l´abandon des filières agricoles et la migration massive dans d´autres villes du pays.

Pour combattre ces fléaux, le projet «Action contre la désertification dans la Grand’Anse», financé par l’Union européenne et piloté par le ministère de l’Environnement, avec l’assistance technique de la FAO, opère dans des communes du Département de la Grand´Ánse dans le cadre de la restauration et la gestion durable des terres, en mettant l'accent sur les espèces fournissant des produits forestiers.

Grâce au partenariat de la FAO avec 6 Organisations Communautaires de Base et 3 ONG locales, plus de 760,000 plantules d'arbres fruitiers, forestiers et fourragers ont été produites. En outre, 15,000 plantules mellifères ont été transplantées sur 30 hectares de terre afin de créer un environnement favorable au développement de l'apiculture. Au total, 1,485 hectares de terres, appartenant à 1,368 agriculteurs et agricultrices ont été restaurées dans les communes.

Cette initiative vise à mettre fin à la production de charbon de bois et de sa vente aux autres départements, afin de réduire la pression sur les arbres. Il est essentiel de mener des actions en faveur de la conservation des ressources forestières, du sol et des bassins versants, l’ensemble formant un système à l’équilibre dont dépend la survie à la fois des espèces et celle des populations.