Transparency International organise une conférence en ligne sur la réalisation de l'Agenda 2030 de développement durable

Ce mardi 7 juillet de 17h00 à 18h30 (heure de New-York), l’organisation non gouvernementale Transparency International (TI), en partenariat avec les organisations Chile Transparente, CISLAC, TI Sri Lanka, TI Portugal and Transparencia Mexicana, organisera une conférence en ligne portant sur les leçons et pratiques tirées des cinq dernières années écoulées depuis le lancement de l’Agenda 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs de développement durable.

Il convient de noter que Transparency International est une ONG internationale visant principalement à lutter contre la corruption des gouvernements à l’échelle globale. Présente dans plus d’une centaine de pays, elle a activement œuvré pour soumettre l’action publique à examen et expertise scientifique en vue de la rendre la plus optimale et transparente possible.

A cette fin, elle s’intéresse tout particulièrement à l’ODD 16 portant sur la paix, la justice et l’efficacité des institutions, à savoir « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable ». En effet, l’organisation a en 2017 élaboré « une méthodologie permettant à ses sections nationales de suivre les progrès réalisés par leurs pays vers quatre cibles de l’ODD 16 particulièrement pertinentes pour la lutte contre la corruption ». Depuis lors, les antennes nationales dans le monde entier utilisent cet outil et proposent des évaluations indépendantes des modes de gouvernance et des institutions politiques.

L’idée de cette conférence en ligne est de faire le point sur ces outils, sur les avancées qu’ils ont permis au regard de la réalisation des objectifs de développement durable et sur la manière dont ces derniers pourraient être améliorés, ceci près de 10 années avant l'achèvement de l’Agenda 2030. En somme, les filières nationales de Transparency International « présenteront brièvement leurs expériences en prenant les rapports phares comme outils de responsabilisation et ouvriront ensuite la voie à la discussion et aux échanges sur les meilleures façons d’avancer vers une décennie de responsabilisation pour les ODD ».

Pour suivre la conférence en ligne : ici

Illustration : By Nicknilov - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15782947